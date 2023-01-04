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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٣٥ م

البريم: المقاومة اليوم بجهود سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً

البريم: المقاومة اليوم بجهود سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً

قال محمد البريم الناطق باسم لجان المقاومة، اليوم الأربعاء، أن جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني كشفت حجم المأزق الذي تعيشه الادارة الأمريكية ووكلائهم في المنطقة، مؤكداً على أن خيار المواجهة والمقاومة وحد كافة الطاقات ضرورية لمواجهة وهزيمة المشروع الصهيوني الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بين البريم، خلال كلمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في المؤتمر الذي انعقد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في قطاع غزة، اليوم الاربعاء 4/1/2023 ، أن المقاومة اليوم وبفضل الله وثم بجهود القائد قاسم سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً، وقادرة على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين.

وأوضح، أن الطريق الذي سار عليه سليماني يحتم علينا العمل من أجل صحوة الأمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، مبيناً أنه من يعتقد أنه بارتقاء الشهيد قاسم انه قد حقق نصراً فقد خاب فإن شهيد القدس سيكون عنوانا لتمدد قضيتنا حتى زوال المشروع الصهيوني.

ووجه البريم، في ذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد فارس القدس نقول كل أعداء الأمة أن المقاومة لم تتوقف وأن القدس ستبقى صاعق التفجير.

/انتهى/

رمز الخبر 1929476

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