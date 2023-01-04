البريم: المقاومة اليوم بجهود سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بين البريم، خلال كلمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في المؤتمر الذي انعقد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في قطاع غزة، اليوم الاربعاء 4/1/2023 ، أن المقاومة اليوم وبفضل الله وثم بجهود القائد قاسم سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً، وقادرة على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين.

وأوضح، أن الطريق الذي سار عليه سليماني يحتم علينا العمل من أجل صحوة الأمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، مبيناً أنه من يعتقد أنه بارتقاء الشهيد قاسم انه قد حقق نصراً فقد خاب فإن شهيد القدس سيكون عنوانا لتمدد قضيتنا حتى زوال المشروع الصهيوني.

ووجه البريم، في ذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد فارس القدس نقول كل أعداء الأمة أن المقاومة لم تتوقف وأن القدس ستبقى صاعق التفجير.

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