آیة الله أحمد جنتي: الإساءة للقرآن الكريم هي إساءة لجميع الأديان السماوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه اعتبر امين مجلس صیانة الدستور "آیة الله أحمد جنتي"، الإساءة القرآن الكريم تشكل إساءة لجميع الأديان السماوية، وقال : هذه الوقاحة لا تقتصر على كونها عملا فرديا بسيطا، وانما تجري في اطار مخطط المتآمرين الذين يهابون من انتشار تعاليم القرآن الكريم.

واضاف "آیة الله جنتي" في تصريح له خلال افتتاح اجتماع مجلس صیانة الدستور اليوم الثلاثاء : يجب على المخططين والمنفذين لهذا السلوك أن يدركوا بأن الاساءة للقرآن، هو عمل غير إنساني ويسيء الى جميع الديانات السماوية؛ معربا عن ادانته الشديدة، لجريمة حرق القران الكريم في بعض الدول الاوروبية.

ودعا امين مجلس صيانة الدستور في ايران، "جميع الأحرار على مستوى العالم بان لا يكونوا غير مبالين حيال هذه السلوكيات الناجمة عن الجهل، والتي تنتهك جميع القيم الانسانية مثل الحرية وحقوق الإنسان".

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