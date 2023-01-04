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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٧:٤٨ م

نائب الرئيس الايراني يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ ممر "شمال جنوب"

نائب الرئيس الايراني يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ ممر "شمال جنوب"

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، على تسريع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع ممر الشمال – جنوب التجاري؛ مؤكدا على المسؤولين بوضع برامج دقيقة وبذل جهود حثيثة في هذا الصدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم الذي عقد اليوم الاربعاء برعاية نائب رئيس الجمهورية الاول؛ حيث اتخذت قرارات اساسية لتحقيق نقلة في مجال تنفيذ ممر الشمال – جنوب لترانزيت السلع وتطوير سلسلة اسعار النفط والغاز.

ونوه مخبر بدور اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم وخياراتها الواسعة لحل مشاكل البلاد؛ مؤكدا ضرورة بذل اكبر نسبة من الجهود لتوظيف هذه القدرات.

واضاف، ان الحكومة عازمة على متابعة المشاريع ذات الاولوية في مجال الاقتصاد المقاوم والتي ستفضي الى تطوير وتعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1929482

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