اليمن ينظم مسيرات جماهيري حاشدة للتنديد باستمرار العدوان والحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير يوم الجمعة المقبلة، في مسيرات (الحصار حرب) في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرات للتنديد باستمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وفي صنعاء العاصمة والمحافظة، دعت اللجنة للخروج الجماهيري الكبير عصر الجمعة، مشيرة إلى أن المكان سيحدد لاحقاً.

المصدر: المسيرة

/انتهى/