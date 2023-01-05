جامعة فردوسي بمشهد تُحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وبحسب تقرير العلاقات العامة لجامعة "فردوسي"، فإن الحفل أقيم بحضور رئيس الجامعة الدكتور"ضابط" وطلاب وأساتذة وموظفي الجامعة، وناشطين طلبة من العراق وفلسطين.

وعبّر الناشط الطلّابي وعضو اتحاد الطلبة الفلسطينيين في إيران "نورس حميد" من فلسطين و أيضاُ الناشط"مصطفى الموسوي" من العِراق، خلال المؤتمر عن دور الشهيد قاسم سليماني، في المنطقة.



وأكد الطلبة على دور الشهيد الحاج قاسم سليماني البارز، في الدفاع عن أمن وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم الحركات الإقليمية وتشكيل نواة مشتركة بينها، وكذلك مساعدة حركة حماس وفتح وغيرها من الحركات الفلسطينية، ودوره في التصدّي لتنظيم "داعش" والجماعات التكفيرية في المنطقة.

وأحيا جمهور المقاومة فعاليات عديدة خلال الأسبوع المنصور، استذكاراً لقادة النصر؛ الشهيد "قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما" الذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة بالعراق.

/انتهى/