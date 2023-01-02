العراق يستعد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدر أمني عراقي صرّح، اليوم الإثنين، أنه تم فرض إجراءات مشددة عند مدخل مطار بغداد، لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر.

وقال المصدر لموقع "IQ NEWS": إن الإجراءات الامنية المشددة عند مدخل مطار بغداد الدولي تأتي ضمن الخطة الامنية الموضوعة لاحياء ذكرى اغتيال القائدين الشهيدين في سبيل محاربة الإرهاب التكفيري وتحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي.

وفي هذا السياق أعلنت أربع محافظات، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء، لهذه المناسبة.



وذكر محافظ الديوانية "زهير علي الشعلان" تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة الديوانية باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وديوان المحافظة.

فيما قررت محافظة المثنى ومحافظتا واسط والبصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم مستثنيا من ذلك الدوائر الخدمية.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "أبو مهدي المهندس" إثر غارة إجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020.

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