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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٠٩ م

الصحة الايرانية تسجل حالتين وفاة و107 اصابة جديدة بكورونا في البلاد

الصحة الايرانية تسجل حالتين وفاة و107 اصابة جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن 107 اصابة جديدة ووفاة 2 آخرين بسبب كورونا في البلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الايرانية، بناء على الاحصائيات الجديدة خلال 24 الساعة الماضية، تم تحديد 107 اصابة جديدة بـ Covid-19 في البلاد، حيث رقد 65 منهم في المستشفى، وبلغ بذلك العدد الإجمالي لللمصابين بـCovid-19 في البلاد 7،561،808.

وتوفي خلال الـ24 الساعة الماضية، شخصان من المصابين بكوفيد -19 في البلاد، وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض 144 ألفًا و 706 أشخاص.

وتعافى حتى الآن 7 ملايين و336 ألف و 407 مصاب بكورونا أو خرجوا من المستشفيات، ويخضع حاليا 153 مصابًا بفيروس كوفيد -19 للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1929537

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