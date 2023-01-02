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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٢٩ م

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 96 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في البلاد

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 96 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في البلاد

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، خلال تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا" أنه وخلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 96 إصابة و5 وفيات في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الوزارة أعلنت في بيانها، أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و561 الفا 309 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و693 حالة.

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و336 الفا و220 شخصا؛ لحد اليوم.

وأعلنت الصحة الايرانية، عن توزيع ما مجموعه 155 مليونا و144الفا و12 جرعة من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد حتّى الآن.

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة الايرانية، الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، مؤكدة على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الثامنة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1929402

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