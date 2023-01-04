وزيرالصحة الإيراني: لدينا 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الحكومة: "ان هناك حاليا سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وعلى الأشخاص الذين مر 6 أشهر على تلقيهم آخر جرعة من لقاح كورونا ان يقدموا على أخذ الجرعة الاحترازية، مضيفا: "ان لدينا حاليا 50 مليون جرعة من لقاح كورونا وهناك امكانية لإنتاجه أيضاً".

وتابع: "اقترحنا ان يصبح ارتداء كمامة على متن الطائرة إلزاميا. نحن لا نسعى للحد من سفر الناس والحجر الصحي، بل نحن نستخدم نظام حجر صحي ذكي".

وأكد وزير الصحة: "ان سياستنا ليست تقليص السفر والحجر الصحي، ونستخدم الإدارة الذكية للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة".

/انتهى/