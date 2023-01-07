جامعتي تبريز الإيرانية والفرات الأوسط العراقية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التربوي المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قال رئيس جامعة تبريز في هذا الاجتماع أن هناك قواسم مشتركة تاريخية وثقافية ودينية بين إيران والعراق وخلفية هذا الارتباط والتعاون والعلاقات بين الشعبين تعود إلى تاريخ ما قبل الإسلام.

وأضاف صفر نصراله زاده اليوم السبت: أن وجود العديد من القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران والعراق سيؤدي إلى تطوير المزيد من التعاون في مختلف المجالات وتطوير الدبلوماسية العلمية ويمكن أن يتم هذا التعاون بين الجامعتين في مجالات مختلفة، بما في ذلك عقد دورات تعليمية مشتركة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الهندسة والذكاء الاصطناعي،والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو،وهندسة البترول، خلق سوق تكنولوجي، وإنشاء سوق بحثي وتعليمي، ونشر المجلات، وإنشاء فرع لجامعة تبريز، واستضافة فرص الدراسة وتبادل الأساتذة والطلاب.

وذكر أنه مع توسع التواصل وتطور الدبلوماسية العلمية يمكن تقديم مساهمة كبيرة في التنمية والتقدم في البلدين وأضاف: بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات العديدة التي تمتلكها جامعتان في مختلف التخصصات، يمكن استخدام هذه الإمكانات لتلبية احتياجات البلدين.

كما عرض رئيس جامعة الفرات الاوسط العراقية في هذا الاجتماع موقف ودور هذه الجامعة في العراق والمنطقة وقال: جامعة الافرات الاوسط لها تاريخ يزيد عن 60 عاما ولديها اكثر من 30 الف طالب و 3 الاف عضو هيئة تدريس ومن خلال استقطاب الطلاب في كافة المجالات التقنية والهندسية، والطب، والزراعة، والعلوم الإنسانية، والهندسة، والاقتصاد و العلوم الأساسية فهي من أهم الجامعات وأكثرها تأثيراً في العراق.

و أضاف مظفر صادق حسن المظفري في إشارة إلى القدرات العالية لهذه الجامعة والاستعداد لأي نوع من التعاون مع الجامعات الإيرانية وخاصة جامعة تبريز: نحن مستعدون أيضًا لمزيد من التعاون مع هذه الجامعة في مختلف المجالات وفقًا لـ احتياجات البلدين.

وفي إشارة إلى المخاطر البيئية والتصنيف الدولي اللامع لجامعة تبريز في العديد من المجالات البحثية ، دعا إلى التعاون في مجال الموارد المائية ودراسات تلوث الهواء وكذلك تحسين مهارات الخريجين من أجل الدخول في المجال سوق العمل.يذكر أن هذه المذكرة المكتوبة بالإنجليزية والعربية وقعها رئيس جامعة تبريز و رئيس جامعة الافرات الاوسط العراقية من أجل توسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات العلمية والتعليمية ولتنمية التواصل في مختلف المجالات باستخدام قدرات الطرفين.

يدرس أكثر من الف و 200 طالب عراقي في جامعة تبريز في مختلف المجالات وسيزداد هذا العدد في السنوات القادمة مع توسع وتطوير التعاون المشترك.



بعد جامعة طهران ، تعد جامعة تبريز ثاني أقدم جامعة في إيران ، حيث تضم حاليًا 24 الف طالب ، نصفهم من الطالبات و2 الف أعضاء هيئة التدريس والموظفين، و20 كلية والعديد من المعاهد البحثية ، و 400 مختبر وورشة عمل.

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