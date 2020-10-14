نامل بالمزيد من تعزيز للعلاقات العلمية والتعليمية والتكنولوجية مع جامعات سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس جامعة "امير كبير" الصناعية في طهران " احمد معتمدي " اعلن عن تطوير التعاون بين الجامعة وسلطنة عمان.

وخلال زيارة سفير سلطنة عمان في طهران ابراهيم بن احمد المعيني لجامعة "امير كبير" اشار معتمدي الى ان هذه الجامعة تعد من افضل الجامعات في البلاد من حيث المراكز العلمية والابحاث والتكنولوجيا على المستوى العالمي، وقال: ان للجامعة برنامجا استراتيجيا من اهم محاوره اقامة العلاقات الدولية.

واضاف: اننا وبناء على سياسات الجامعة نؤكد على ايجاد علاقات وثيقة مع الجامعات في دول المنطقة، حيث لنا في الوقت الحاضر مثل هذه العلاقات مع العراق وسوريا والدول الجارة في شمال ايران.

واكد رئيس جامعة "امير كبير" قائلا: ان العلاقات مع سلطنة عمان تعد من اولوياتنا وقد جرت اتصالات جيدة خلال الفترة الاخيرة ونامل بالمزيد من تعزيز علاقاتنا العلمية والتعليمية والتكنولوجية مع جامعات سلطنة عمان.

واوضح معتمدي بان تركيز الجامعة في الوقت الحاضر ليس على مسالة التعليم فقط بل نعتمد كثيرا ايضا على النواحي التكنولوجية والبحثية وان جانبا كثيرا من العلاقات سيكون في هذه المجالات.

ومن جانبه اعتبر السفير العماني خلال اللقاء، ايران كنزا من الطاقات والقدرات، مؤكدا بناء على ذلك عزم بلاده على تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات ومن ضمنها بين جامعات البلدين.

بدوره قال السفير الايراني السابق في مسقط حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي خلال اللقاء ان سلطنة عمان ترحب بالمنجزات العلمية والتكنولوجية الايرانية.

واضاف: انه نظرا لسهولة سفر الايرانيين الى عمان لذلك يمكن التوقع بان العلاقات العلمية والتكنولوجية بين البلدين ستشهد نموا.

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