المجلات البحثية الطبية الإيرانية تنمو بنسبة 7٪ في قاعدة بيانات "سكوبس" الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس البحوث والتكنولوجيا في وزارة الصحة، يونس بناهي، عن نمو مجلات العلوم الطبية الإيرانية بنسبة سبعة بالمائة في قاعدة البيانات Scopus الدولية.

وقال يونس بناهي: "منذ بداية الحكومة الحالية(2021)، نجحت أكثر من 45 مجلة بحثية علمية في مجال العلوم الطبية في البلاد في الحصول على مؤشر قاعدة بيانات Scopus الدولي.

وأشار إلى أن نمو مجلات العلوم الطبية في الفهارس الدولية كان غير مسبوق في الفترات الماضية، قائلا: "إن إجمالي عدد المجلات التي حصلت على تصنيف بحث علمي من هيئة المطبوعات بوزارة الصحة هو حالياً 465 عنوان مجلة في مختلف مجالات العلوم الصحية وكانت قد نجحت حتى بداية الحكومة الحالية 135 مجلة جامعية للعلوم الطبية في البلاد للحصول على مؤشر Scopus والآن بعد عام واحد وصل هذا العدد إلى 180 عنوانًا.

واعتبر نائب رئيس البحث والتكنولوجيا بوزارة الصحة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود المحررين والمديرين المسؤولين والآخرين في مجلات العلوم الطبية، مضيفا: "النمو المسجل لمجلات البحث العلمي الطبي يصل حاليا إلى سبعة بالمائة".

وقدم بناهي تقريرا عن اوضاع جامعات العلوم الطبية من حيث عدد المجلات المفهرسة، مبينا: "ان من بين جامعات العلوم الطبية من الدرجة الأولى، تمتلك جامعة طهران للعلوم الطبية 33 عنوانًا مفهرسًا من إجمالي 55 مجلة، وجامعتا الشهيد بهشتي ومشهد تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة، ولجامعة "شهيد صدوقي" في مدينة يزد شهرة بين جامعات الدرجة الثانية في العلوم الطبية بخمس مجلات.

ويعد Scopus أحد أكثر فهارس الاقتباس موثوقية وشهرة والتي جمعت معلومات ببليوغرافية حول 60 مليون مستند. يحتوي Scopus على معلومات المنتج الخاصة بحوالي 5 آلاف ناشر علمي من جميع أنحاء العالم وقد قام بفهرسة معلومات 16 ألف 500 مجلة بحث علمي. Scopus هو أحد منتجات Elsevier التي تتطلب الاشتراك والدفع لاستخدام معلوماتها.

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