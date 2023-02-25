وزارة العلوم الايرانية: سنحل المشاكل الأكاديمية مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الدکتور "وحید حدادی اصل" رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم: "حاليًا ، لدينا أكثر من 140 جامعة كبيرة في البلاد ، ولا أحد في العالم يستطيع التشكيك في المكانة العلمية لهذه الجامعات البالغ عددها 140. كما أن هناك عدد من الجامعات التي تستشكل الحكومة العراقية في إرسال طلابها إليهم".

و اضاف: "في هذا الصدد سأزور العراق و ابحث هذا الموضوع مع الجانب العراقي، لدينا أدلة کافیة لاقناعهم. الجامعات العالمیة شاملة، و لهذا السبب تصنیفهم یکون عالية ، ولکن بعض جامعاتنا ليست شاملة ، على سبيل المثال ، العديد من جامعاتنا مختصة بالعلوم الإنسانية فقط".

و حول موضوع مغادرة عدد من الطلاب الایرانیین للبلاد قال: بخصوص الطلاب، هدفنا هو قبول الطلاب الأجانب أكثر من إرسال طلابنا الی خارج البلد، هناك تدور مناقشات حول عدد الطلاب الذی یغادرون البلد و هذا امر یحدث فی جمیع البلدان و لانستطیع ایقاف احد، وزارة العلوم ليست مسؤولة عن مغادرة الطلاب للبلاد، إنها مسؤولة عن تعليم الطلاب.

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