  1. إيران
  2. العلوم
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٠١ ص

وزارة العلوم الايرانية: سنحل المشاكل الأكاديمية مع العراق

وزارة العلوم الايرانية: سنحل المشاكل الأكاديمية مع العراق

أعلن الدکتور "وحید حدادی اصل" رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم عن زیارته إلى العراق لحل المشاكل الأكاديمية بين إيران والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الدکتور "وحید حدادی اصل" رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم: "حاليًا ، لدينا أكثر من 140 جامعة كبيرة في البلاد ، ولا أحد في العالم يستطيع التشكيك في المكانة العلمية لهذه الجامعات البالغ عددها 140. كما أن هناك عدد من الجامعات التي تستشكل الحكومة العراقية في إرسال طلابها إليهم".

و اضاف: "في هذا الصدد سأزور العراق و ابحث هذا الموضوع مع الجانب العراقي، لدينا أدلة کافیة لاقناعهم. الجامعات العالمیة شاملة، و لهذا السبب تصنیفهم یکون عالية ، ولکن بعض جامعاتنا ليست شاملة ، على سبيل المثال ، العديد من جامعاتنا مختصة بالعلوم الإنسانية فقط".

و حول موضوع مغادرة عدد من الطلاب الایرانیین للبلاد قال: بخصوص الطلاب، هدفنا هو قبول الطلاب الأجانب أكثر من إرسال طلابنا الی خارج البلد، هناك تدور مناقشات حول عدد الطلاب الذی یغادرون البلد و هذا امر یحدث فی جمیع البلدان و لانستطیع ایقاف احد، وزارة العلوم ليست مسؤولة عن مغادرة الطلاب للبلاد، إنها مسؤولة عن تعليم الطلاب.

/انتهی/

رمز الخبر 1930969

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات