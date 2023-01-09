إيران والإمارات تؤكدان على ضرورة تطوير التعاون البيئي بمشاركة دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي سلاجقه، خلال لقائه مع سفير الإمارات في طهران، إلى العلاقات الطيبة والودية بين البلدين الشقيقين والمسلمين، قائلا: "ان إيران والإمارات جارتين، لديهما التقارب في مجالات مختلفة، لكنه للأسف ان الأعداء لا يحبون أن تكون لدينا علاقات جيدة".

القضايا الإقليمية يجب أن تحل بين دول المنطقة على أفضل وجه ممكن، فالتجربة تدل على أنه حيثما حضر الكيان الصهيوني خلق المشاكل لتلك المنطقة

وذكر رئيس منظمة حماية البيئة: "اننا نعتقد أن القضايا الإقليمية يجب أن تحل بين دول المنطقة على أفضل وجه ممكن"، مشيرا إلى أن الأجانب يبحثون عن خلق الخلاف بين دول المنطقة، والتجربة تدل على أنه حيثما حضر الكيان الصهيوني، فقد خلق المشاكل لتلك المنطقة".

واعتبر قضية البيئة من القضايا المشتركة بين إيران والإمارات، وثمن مشاركة وزير البيئة وسفير الإمارات لدى إيران في المؤتمر الإقليمي في طهران، موضحا: "اننا بناء على توجيه فخامة الرئيس الايراني، الدكتور رئيسي، نبحث عن علاقات وثيقة مع جميع دول الجوار".

وتابع سلاجقه: "ان قضية الغبار تسببت في مضايقات لجميع شعوب المنطقة، والتي يمكن إدارتها بالتعاون بين الدول"، مشيرا إلى تلوث الممرات المائية المشتركة كأحد التحديات البيئية الأخرى وضرورة رفع هذه المشكلة من خلال التعاون في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للخليج الفارسي.

وأعرب عن سعادته لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة "كوب 28" التي ستقام العام المقبل، قائلا:"نأمل أن تكون لهذه القمة نتائج جيدة لمواجهة تحدي تغير المناخ، ونحن جاهزون لكل أنواع المساعدة والتعاون معكم".

وشدد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إيران، بدوره في هذا اللقاء، على ضرورة متابعة الاتفاق المبدئي الذي وقع عليه وزير البيئة الاماراتي ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، معتبرا العلاقات بين البلدين في اتجاه التقارب ومتماشيا مع أوامر السلطات العليا للامارات والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وثمن السفير الاماراتي، الحضور الفاعل لرئيس منظمة حماية البيئة الايرانية في قمة "كوب27" في مصر، واهتمامه بالمقترحات البيئية الإماراتية، ونقل أحر تحيات وزير البيئة الاماراتي لسلاجقة، داعيا اياه السفر إلى الامارات.

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