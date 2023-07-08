سلاجقه: إيران تعلن عن استعدادها لقعد مؤتمر لمكافحة الغبار والعواصف الترابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي سلاجقه الذي سافر إلى كوبا للمشاركة في اجتماع وزراء البيئة والعلوم والتكنولوجيا لمجموعة الـ 77 والصين، مع رئيس الوزراء ووزير بيئة كوبا ونائب رئيس فنزويلا.

وفي هذا الاجتماع، أشار رئيس وزراء كوبا، أثناء إعرابه عن ارتياحه لحضور نائب الرئيس الإيراني، بعد وقت قصير من حضور رئيس هذا البلد في كوبا، إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد الجانبان على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الاتفاقيات والموافقات بين البلدين وتنفيذ كافة الأمور بما في ذلك في مجال المعرفة والبيئة.

وجدير بالذكر أنه أثناء حديثه في اجتماع وزراء البيئة والعلوم والتكنولوجيا لمجموعة الـ 77 والصين، أشار سلاجقه إلى إنجازات إيران المتنوعة والواسعة في مختلف المجالات على الرغم من وجود عقوبات أحادية الجانب وغير مشروعة ضد البلاد.

ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين المشاركين في مختلف المجالات كافة وخاصة البيئة والتكنولوجيا، وأعلن عن استعداد إيران لاستضافة الدول المشاركة لحضور مؤتمر الغبار الدولي الذي سيعقد في سبتمبر من هذا العام.

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