إيران تستضيف اجتماع وزراء البيئة لدول الجوار الاسبوع القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف نور الله مرادي اليوم الخميس: بعد المهمة التي أوكلها رئيس الجمهورية إلى وزير الخارجية ورئيس منظمة حماية البيئة لحل مشكلة تلوث الهواء ومكافحة الاتربة، فأن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة، توجه على رأس وفد مكون من مدراء وزارات الطاقة والجهاد الزراعي والشؤون الخارجية، إلى عدة دول في المنطقة لتبادل الآراء مع مسؤولي البيئة في العراق وسوريا والكويت من أجل إدارة ظاهرة الغبار.

واشار مرادي الى عقد اجتماعا حول البيئة والدبلوماسية الإقليمية في 6 يونيو الماضي في منظمة حماية البيئة بحضور سفراء دول الجوار.

وصرح المتحدث باسم منظمة حماية البيئة: استمرارا للجهود الدبلوماسية للإدارة الإقليمية لظاهرة الغبار وغيرها من التحديات البيئية، سيعقد اجتماع وزراء البيئة لدول الجوار يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري بحضور كبار المسؤولين الايرانيين ووزراء البيئة في البلدان الإقليمية ، وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة .

وأضاف مرادي ان هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحسين الظروف البيئية وحل المشاكل والتحديات العابرة للحدود ، وحث السياسيين وصناع القرار على الاهتمام بالقضايا البيئية في التخطيط الوطني والتفاعل مع الدول الأخرى.

وقال أن دول العراق وأرمينيا وسوريا وقطر وأذربيجان وعمان وتركيا أعلنت حتى الان عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع.

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