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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٦ م

رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية تلتقي وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية

رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية تلتقي وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية

استقبلت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية "آمنة بنت عبدالله الضحاك"، اليوم الاربعاء، مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية، رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية السيدة "شينا انصاري"، التي تزور دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من مسؤولي هذه المنظمة الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلبية للدعوة الرسمية من نائب رئيس الدولة، رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية، الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، قامت مساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة حماية البيئة، بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من مسؤولي المنظمة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس مركز العلاقات الدولية والاتفاقيات في منظمة حماية البيئة الإيرانية "أرمان خورسند"، حول اسباب زيارة السيدة انصاري الى ابوظبي : انه بعد تلقي دعوة من الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، تم الاتفاق على الزيارة التي تستغرق يومين وتتناول قضايا بيئية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على أولوية الطاقة المتجددة.

ووصلت مساعدة الرئيس الايراني إلى دولة الإمارات، مساء امس الثلاثاء، حيث ستعقد لقاءات مع المسؤولين في هذا البلد، باحثة معهم القضايا البيئية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، بما في ذلك مكافحة ظاهرة الغبار، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية ذات الصلة بين البلدين.

رمز الخبر 1953385

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