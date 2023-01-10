مقاومون يستهدفون قوات الإحتلال الصهيوني بعبوات ناسفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس الإثنين9/1/2023م، حاجزين للاحتلال "الإسرائيلي" في مدينتي رام الله ونابلس في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية:" إن مقاومون استهدفوا بعبوة ناسفة محلية الصنع حاجز قلنديا جنوب رام الله". وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال اغلقت الحاجز بعد تعرضه لهجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع

وفي نابلس، استهدف مقاومون حاجز الـ17 العسكري "الإسرائيلي" الواقع شمال المدينة بعبوة ناسفة، اغلقت على أثر ذلك قوات الاحتلال الحاجز.

وتشهد عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في مدن الضفة والقدس، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خاصة خلال الأيام السابقة، وذلك رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال تنفذها الكتائب والمجموعات التي تتشكل في الضفة الغربية، والمعروفة بكتائب سرايا القدس، وأبرزهما كتيبتي جنين ونابلس"، بالإضافة لمجموعات عرين الأسود في نابلس.

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