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١٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:١٩ م

السفير الإيراني في النمسا یعلق على استدعاء بعض سفراء ایران في أوروبا

السفير الإيراني في النمسا یعلق على استدعاء بعض سفراء ایران في أوروبا

علق السفير الإيراني في النمسا، علي باقربور، على استدعاء السفراء الإيرانيين في بعض الدول الأوروبية، سائلا "هل سبق لكم أن تستدعوا ممثل الكيان الإسرائيلي".

وأفاد وكالة مهر للأنباء، انه كتب باقربور في تغريدة للأوروبيين: "هل سبق لكم ان تستدعوا ممثل الكيان الإسرائيلي، بسبب جرائمه الوحشية المستمرة ضد الأطفال والنساء؟ أو ممثل الاخرين الذين أعدمت حكومتهم 81 شخصًا في يوم واحد؟ بالطبع لا، لأن حقوق الإنسان ليست سوى أداة واحدة في صندوق أدواتكم السياسية!"

هذا واستدعت حكومات بريطانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك وهولندا، يوم الاثنين، السفراء الإيرانيين لديها، في رد فعل على تنفيذ حكم الإعدام ضد شخصين أدينا بسب ارتكاب الجرائم في اعمال الشغب الاخيرة في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1929620

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