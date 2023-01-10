السفير الإيراني في النمسا یعلق على استدعاء بعض سفراء ایران في أوروبا

وأفاد وكالة مهر للأنباء، انه كتب باقربور في تغريدة للأوروبيين: "هل سبق لكم ان تستدعوا ممثل الكيان الإسرائيلي، بسبب جرائمه الوحشية المستمرة ضد الأطفال والنساء؟ أو ممثل الاخرين الذين أعدمت حكومتهم 81 شخصًا في يوم واحد؟ بالطبع لا، لأن حقوق الإنسان ليست سوى أداة واحدة في صندوق أدواتكم السياسية!"

هذا واستدعت حكومات بريطانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك وهولندا، يوم الاثنين، السفراء الإيرانيين لديها، في رد فعل على تنفيذ حكم الإعدام ضد شخصين أدينا بسب ارتكاب الجرائم في اعمال الشغب الاخيرة في البلاد.

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