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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٥٧ ص

أمير عبداللهيان يؤكد على العزم الجاد لتطور العلاقات مع سوريا

أمير عبداللهيان يؤكد على العزم الجاد لتطور العلاقات مع سوريا

أكد وزيرا خارجية إيران وسوريا في اتصال هاتفي على العزم الجاد لكبار المسؤولين في البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وجهات النظر بشأن آخر تطورات العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة .

وأكد الطرفان في هذا الحديث على العزم الجاد لكبار المسؤولين في البلدين لزيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد.

في هذه المحادثة، أعرب وزير الخارجية السوري عن تقديره وشكره للدور البناء والفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب والمساعدة في حل الأزمة السياسية في هذا البلد، بما في ذلك عملية أستانا، وشدد على ضرورة استمرار ايران للعب دورا في أي مبادرة سياسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1929586

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