النجباء: الإمام الخامنئي من أبرز وأعظم الشخصيات الإسلامية في زماننا الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "الشمّري" كتب في تغریدة له على صفحته في موقع توييتر، ردا على اساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الاخيرة، في الوقت الذي تتعرض فيه أغلب الشخصيات الإسلامية المعارضة للغطرسة والاستكبار الأمريكي إلى المنع والحظر في أغلب وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، تسمح هذه المنصات الإعلامية في الوقت ذاته إلى مختلف الإساءات والتحريض على هذه الشخصيات.

وأدان إساءة المجلة الفرنسية شارلي أبدو للشخصيات الإسلامية وصرح: أن سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله) الذي يمثل أبرز وأعظم الشخصيات الإسلامية في زماننا الحالي.

وحذر الشمري: ان الخلط بين الخلافات السياسة والجوانب العقائدية والروحية يمكن أن يجر الدول والشعوب إلى منحنيات خطيرة وهذا ما يجب على جميع العقلاء والمنصفين من أبناء الشعوب الحرة أن يقفوا بوجهه بكل قوة.

ومجلة "شارلي إبدو" الفرنسية، التي حاولت سابقا بمشروع "الإسلاموفوبيا" من خلال الإساءة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وضعت مؤخراً مشروع "الإيرانوفوبيا" على جدول اعمالها من خلال التعرض لمقام سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي (دام ظله).

كما كانت هذه المجلة اقدمت على خطوة سخيفة من خلال تنظيم مسابقة دولية للكاريكتور وأرفقت غلاف عددها الاخير بصور بذيئة للغاية وعبارات مشينة، ذات صلة بهذه المسابقة.

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