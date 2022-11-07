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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٥٦ م

الشمري: لا نسمح لدعاة الفتنة أن يسفكوا دماء أبناء العراق

الشمري: لا نسمح لدعاة الفتنة أن يسفكوا دماء أبناء العراق

علق الشمري على تصريحات احد السياسيين الشائنة، مؤكدا أننا لا نسمح لدعاة الفتنة الطائفية أن يسفكوا دماء أبناء العراق لعودة الارهاب والديكتاتورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المتحدث باسم الحركة رد على تصريحات أحد الساسة في العراق الذي طالب بمنع تواجد قوات المقاومة والحشد الشعبي في المناطق السنية، مصرحا أن عراقنا واحد موحد من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه ومن حق كل أبناء الوطن الواحد أن يتحركوا بحرية ضمن فضاء الوطن الواحد.

وأكد المهندس نصر الشمري على ضرورة محاسبة كل دعاة الفتنة الطائفية بكل حزم وقوة، متابعا أن دماء أبناء هذا الوطن ليست رخيصة ليسفكها هؤلاء النكرات على مذبح أطماعهم واحلامهم في عودة الديكتاتورية.

وأشار الى أن طرق محاربة الإرهاب وإنهاءه لا تخضع لمزاج السياسيين، موضحا أنه على الرغم من أن داعش كانت وليدة فكرة خارجية وبدعم دولي لكن كبار القادة الامنيين والعسكريين يؤكدون على أن أغلب أفراد التنظيمات الإرهابية هم من داخل العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1927757

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