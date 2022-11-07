الشمري: لا نسمح لدعاة الفتنة أن يسفكوا دماء أبناء العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المتحدث باسم الحركة رد على تصريحات أحد الساسة في العراق الذي طالب بمنع تواجد قوات المقاومة والحشد الشعبي في المناطق السنية، مصرحا أن عراقنا واحد موحد من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه ومن حق كل أبناء الوطن الواحد أن يتحركوا بحرية ضمن فضاء الوطن الواحد.

وأكد المهندس نصر الشمري على ضرورة محاسبة كل دعاة الفتنة الطائفية بكل حزم وقوة، متابعا أن دماء أبناء هذا الوطن ليست رخيصة ليسفكها هؤلاء النكرات على مذبح أطماعهم واحلامهم في عودة الديكتاتورية.

وأشار الى أن طرق محاربة الإرهاب وإنهاءه لا تخضع لمزاج السياسيين، موضحا أنه على الرغم من أن داعش كانت وليدة فكرة خارجية وبدعم دولي لكن كبار القادة الامنيين والعسكريين يؤكدون على أن أغلب أفراد التنظيمات الإرهابية هم من داخل العراق.

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