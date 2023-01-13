ايرواني: برنامجنا النووي سلمي / ادعاء ممثل الإمارات حول الجزر الايرانية الثلاث لا أساس له من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال أمير سعيد إيرواني إننا نرفض ادعاء المندوب البريطاني بشأن برامج إيران النووية السلمية.

وأضاف: برنامج إيران النووي سلمي ويتوافق مع حقوقها والتزاماتها القائمة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وردا على ادعاء ممثل دولة الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، أوضح إيرواني: إن ادعاء ممثل الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث لا أساس له ونحن نرفض هذا الادعاء رفضا قاطعا.

وأكد: هذه الادعاءات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي بما في ذلك مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. إن احترام هذه المبادئ ضروري لتعزيز سيادة القانون في الأمم المتحدة.

/انتهى/