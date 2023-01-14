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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٢٩ م

رئيسي يأمل في تعزيز الامن الاجتماعي في فترة قيادة العميد رادان لـ"قوات الأمن الداخلي"

رئيسي يأمل في تعزيز الامن الاجتماعي في فترة قيادة العميد رادان لـ"قوات الأمن الداخلي"

التقى القائد العام الجديد لقوات الامن الداخلي الايراني، العميد احمدرضا رادان، مع الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في مكتب رئاسة الجمهورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني، العميد احمدرضا رادان، صباح اليوم السبت، مهنأ له على تعيينه قائدا عاما للشرطة في البلاد.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تسير مجموعة قوات الامن في الفترة الجديدة، نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، وتقويته وإرساء النظام العام ونشر العدالة في جميع أنحاء البلاد بفضل من الله و الاعتماد على الروح الجهادية، والاستفادة الأمثل من قدرات قوات الشرطة.

ودعا رئيسي للعميد أحمدرضا رادان، التوفيق المستدام في أداء هذه المهمة الهامة وخدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبدوره، قدم العميد رادان، في هذا الاجتماع، تقريرًا عن احدث الاوضاع لقوات الشرطة في البلاد، مبينا له خطط وأهداف هذه المجموعة في الفترة الجديدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1929726

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