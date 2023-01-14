مسؤول إيراني: على أمريكا ان تسلم المتهمين باغتيال الشهيد سليماني إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باغتيال الفریق الشهيد سليماني، على انه وفقا لاتفاقية عام 1973، فالولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جريمة الاغتيال وملاحقتهم أو تسليمهم للدولة المتضررة.

وكتب عباسعلي كدخدايي، اليوم السبت، على حسابه عبر توئيتر: "انه وفقًا لاتفاقية عام 1973 ، فعلى الولايات المتحدة ان تقوم بامرين: اما محاكمة المتهمين باغتيال المسؤولين الرسميين والذين تحميهم الاتفاقية وملاحقتهم القضائية أو إعادتهم إلى الدولة المتضررة لمحاكمتهم".

ومضى كدخدائي متسائلاً: "برأيكم، باي من هذه الالتزامات يفي النظام الأمريكي تجاه إيران كعضو في الاتفاقية؟!".

انتهى/