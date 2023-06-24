إصابة جنديين من الكيان الصهيوني في عملية إطلاق نار على حاجز "قلنديا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر عبرية، أن عملية إطلاق التي وقعت على حاجز "قلنديا" قرب مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جندييين "إسرائيلييين"، واستشهاد منفذ العملية.

ومن جانبها، قالت مصادر محلية: "سُمعت أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار والاشتباك العنيف الذي استهدف حاجز مخيم "قلنديا" شمال القدس".

وفي أعقاب العملية، استنفرت قوات الاحتلال أعداد كبيرة من جنودها وعززت من تواجدها العسكري في منطقة العملية.

وأظهرت مشاهد ومقاطع فيديو اللحظات الأولى لعملية الاشتباك بين مقاوم فلسطيني وجنود الاحتلال على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

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