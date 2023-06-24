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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٠٣ ص

إصابة جنديين من الكيان الصهيوني في عملية إطلاق نار على حاجز "قلنديا"

إصابة جنديين من الكيان الصهيوني في عملية إطلاق نار على حاجز "قلنديا"

أُصيب جنديان "إسرائيليان"، فجر اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر عبرية، أن عملية إطلاق التي وقعت على حاجز "قلنديا" قرب مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جندييين "إسرائيلييين"، واستشهاد منفذ العملية.

ومن جانبها، قالت مصادر محلية: "سُمعت أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار والاشتباك العنيف الذي استهدف حاجز مخيم "قلنديا" شمال القدس".

وفي أعقاب العملية، استنفرت قوات الاحتلال أعداد كبيرة من جنودها وعززت من تواجدها العسكري في منطقة العملية.

وأظهرت مشاهد ومقاطع فيديو اللحظات الأولى لعملية الاشتباك بين مقاوم فلسطيني وجنود الاحتلال على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934330

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