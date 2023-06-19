إصابة 6 جنود من الصهاینة بينها خطيرة خلال كمين مُحكم في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن موقع "والاه" العبري عن إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين.

وأفاد الموقع العبري، بإصابة 6 من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.

وقالت القناة 12 العبرية: "لأول مرة: مروحية عسكرية تابعة (للجيش الإسرائيلي) تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

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