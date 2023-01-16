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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:٢٣ م

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لجندي أسير للكيان الصهيوني وتوجه رسالة لرئيس أركانه الجديد + فيديو

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لجندي أسير للكيان الصهيوني وتوجه رسالة لرئيس أركانه الجديد + فيديو

عرضت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة للجندي كيان الاحتلال الصهيوني الأسير في غزة "أفراها منغستو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كتائب القسام الفلسطينية، عرضت مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة للجندي كيان الاحتلال الصهيوني الأسير في غزة "أفراها منغستو".

وقال الجندي منغستو في الرسالة المصورة: "أنا الأسير أفراها منغستو إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وتساءل منغستو: "أين دولة وشعب "إسرائيل" من مصيرنا".

وأكدت القسام في الرسالة المصوّرة، فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

ووجّهت القسام رسالة لرئيس الأركان: "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعدّ نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلَفه".

/انتهى/

رمز الخبر 1929797

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