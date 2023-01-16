كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لجندي أسير للكيان الصهيوني وتوجه رسالة لرئيس أركانه الجديد + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كتائب القسام الفلسطينية، عرضت مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة للجندي كيان الاحتلال الصهيوني الأسير في غزة "أفراها منغستو".

وقال الجندي منغستو في الرسالة المصورة: "أنا الأسير أفراها منغستو إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وتساءل منغستو: "أين دولة وشعب "إسرائيل" من مصيرنا".

وأكدت القسام في الرسالة المصوّرة، فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

ووجّهت القسام رسالة لرئيس الأركان: "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعدّ نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلَفه".

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