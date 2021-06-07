تعليق لنتنياهو على التسجيل الصوتي الذي نشرته كتائب القسام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى ديوان رئيس وزراء الإحتلال بأن تل أبيب ستعمل بإصرار ومسؤولية لاستعادة أبنائها العسكريين والمدنيين.

ونشرت"كتائب القسام" يوم الأحد تسجيلا صوتيا لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن إسرائيل تعمل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".

وصرحت وسائل إعلام عبرية بأن الصوت الذي بثته "كتائب القـسام" يعود لأحد الجنود الأسرى في غزة، مؤكدة أنه يدعى أڤرهام منغستو.

وتعقيبا على ذلك، ادعت والدة أڤرهام منغستو: "بشكل لا لبس فيه.. هذا ليس ابني".

وأضافت "هذا ليس صوته.. أنا أنتظر ابني وآمل في أن ألتقي به".

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