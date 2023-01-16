إيران واجهت خطوة بريطانيا برد امني وقضائي حاسم/بريطانيا لا تمتلك أهلية تقديم الموعظة في حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني، كتب في تغريدة له مساء اليوم الإثنين عقب تنفيذ حكم إعدام الجاسوس البريطاني، علي رضا أكبري، ورد فعل الحكومة البريطانية على تنفيذ هذا الحكم وكذلك بعد التصريحات المعادية لإيران لوزير الخارجية البريطاني في برلمان هذا البلد: "ان خطوة بريطانيا في المساس بالأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية ، واجهت ردًا امنيا وقضائيًا حاسمًا من إيران".

وأضاف: إن ضجيج النظام البريطاني ودعم بعض ادعياء حقوق الإنسان في أوروبا للندن يظهر تهربهم من القانون وانتهاكهم للقانون.

كما أشار المتحدث باسم السلك الدبلوماسي في تغريدة أخرى ان : "النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته الملكية قتل 25 بريئًا مثل إزالة قطعة شطرنج ولا يخجل من ذلك ، وكذلك من يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه ، لايملكان الاهلية لتقديم المواعظة للآخرين حول حقوق الإنسان ".

وأدلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ، في اجتماع في برلمان هذا البلد ، بتصريحات ضد الجمهورية الإسلامية اليوم ، وذلك عقب تنفيذ ايران لحكم الاعدام بحق الجاسوس بريطانيا علي اكبري، الذي عمل على نقل معلومات هامة مقابل مبالغ مادية تلقاها من جهاز الاستخبارات البريطاني.

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