بريطانيا تفرض حظرا على المدعي العام الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيمس كليفرلي، عن إضافة المدعي العام الإيراني إلى قائمة عقوبات حكومة لندن رداً على إعدام علي رضا أكبري، الذي أعدم بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.

وتابع جيمس كليفرلي تصريحاته التدخلية ضد إيران في تغريدة عبر حسابه علي توئيتر، يوم السبت، قائلا: "أن الحظر البريطاني الجديد يظهر اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري".

وزعم: "المدعي العام هو اهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام، ونحن نحمل النظام المسؤولية عن الانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان".

وكان قد ادعى كليفرلي قبل هذا في تغريدة أن إعدام أكبري كمواطن بريطاني لن يمر دون رد.

ويذكر انه أعلنت السلطة القضائية الايرانية صباح يوم السبت عن تنفيذ حكم الاعدام بحق جاسوس جهاز الاستخبارات البريطاني "عليرضا اكبري" الذي كان متهما به التجسس لصالح بريطانيا ضد الامن الايراني الداخلي و الخارجي.

/انتهى/