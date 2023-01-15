  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٥٢ ص

بريطانيا تفرض حظرا على المدعي العام الإيراني

بريطانيا تفرض حظرا على المدعي العام الإيراني

فرض وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، حظرا على المدعي العام الايراني ردا على اعدام جاسوس بريطانيا يوم امس في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيمس كليفرلي، عن إضافة المدعي العام الإيراني إلى قائمة عقوبات حكومة لندن رداً على إعدام علي رضا أكبري، الذي أعدم بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.

وتابع جيمس كليفرلي تصريحاته التدخلية ضد إيران في تغريدة عبر حسابه علي توئيتر، يوم السبت، قائلا: "أن الحظر البريطاني الجديد يظهر اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري".

وزعم: "المدعي العام هو اهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام، ونحن نحمل النظام المسؤولية عن الانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان".

وكان قد ادعى كليفرلي قبل هذا في تغريدة أن إعدام أكبري كمواطن بريطاني لن يمر دون رد.

ويذكر انه أعلنت السلطة القضائية الايرانية صباح يوم السبت عن تنفيذ حكم الاعدام بحق جاسوس جهاز الاستخبارات البريطاني "عليرضا اكبري" الذي كان متهما به التجسس لصالح بريطانيا ضد الامن الايراني الداخلي و الخارجي.

/انتهى/

رمز الخبر 1929734

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات