كنعاني: تصريحات رئيس كوريا الجنوبية تفتقد إلى أقل مصداقية دبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بخصوص تصريحات رئيس كوريا الجنوبية في الإمارات، إن وزارة الخارجية تحقق وتتابع تصريحات تدخل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات كدولتين جارتين وصديقتين.



وأضاف: "إن التصريحات التي نقلت عن هذا المسؤول الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة بالعلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول المطلة على الخليج الفارسي، بما في ذلك الإمارات والتطورات السريعة والإيجابية للغاية في هذا الصدد".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدبلوماسية: وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لهذا البلد، لا سيما تصريحات رئيسها بخصوص العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى مصداقية دبلوماسية، وتنتظر الحصول على شرح من وزارة خارجية كوريا الجنوبية في هذا الصدد.

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