كنعاني: كيان الاحتلال سجل رقم غير مسبوق لجرائمه ضد الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه رقما غيرمسبوق في قتل وجرح الفلسطينيين رجالا ونساءا وأطفالا في العام 2022 قد احتفل بأكبر عام دموي.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية في سلسلة تغريدات: حقق كيان الفصل العنصري الصهيوني عام 2022، بتركه رقماً قياسياً غير مسبوق (224 شهيداً)، أكثر الأعوام دموية من حيث الشهداء والجرحى من الرجال والنساء والأطفال للفلسطينيين.

وأضاف أنه: في أقل من 24 ساعة استشهد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية على يد الاحتلال الصهيوني، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في أقل من الأسبوعين الأولين من عام 2023 إلى 7 شهداء بينهم 3 أطفال!

وأكد ناصر كنعاني أن كيان الأبارتايد الصهيوني وبتركه رقماً قياسياً غير مسبوق (224 شهيداً) في عام 2022، قد احتفل بأكبر عام دموية من حيث استشهاد وجرح الرجال والنساء والأطفال للفلسطينيين.

وشدد أن: احتمالية تصعيد الإرهاب الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي بقيادة إرهابي شهير أدى إلى زيادة المخاوف العالمية من زيادة الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين.

وخلص إلى القول: لا أمل بالمدعين الزائفين لحقوق الإنسان في أوروبا وأميركا الذين كانوا شركاء في الجرائم الصهيونية، لكن مساعدة أحرار العالم للشعب الفلسطيني المظلوم هي مسؤولية إنسانية بالإضافة إلى أنها مساهمة دولية في السلام والأمن.

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