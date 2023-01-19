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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٤٣ ص

محافظ آذربايجان الغربية: 194 إصابة جرّاء زلزال مدينة خوي

محافظ آذربايجان الغربية: 194 إصابة جرّاء زلزال مدينة خوي

صرّح محافظ آذربايجان الغربية "محمدصادق معتمدیان" أنه تم نقل 194 شخصا الى المراكز العلاجية حتى وقت متأخر من ليلة أمس، بعد الزلزال الذي ضرب مدينة "خوي" مشيراً إلى إصابة 24 منهم بجروح ملحوظة، فيما خضع 10 منهم لعمليات جراحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه على هامش تفقد المسؤول الإيراني للمناطق المنكوبة، صباح اليوم الخميس، قال معتمديان في تصريح للصحفيين: إن أهم ما يقلقنا فيما يتعلق بمنكوبي الزلزال هو قضية الإيواء، والتي تم اتخاذ أقصى قدر من التدابير من أجلها. مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى توزيع الخيام وأجهزة التدفئة على الأهالي، يجري أيضا بناء مخيمات مؤقتة.

وأشار الى أنه بحسب التقديرات الأولية، فقد تضررت نحو 500 وحدة سكنية في قضاء فيريق والقرى المجاورة له في ضواحي خوي، ولكن بحلول يوم السبت وخلال 72 ساعة بعد الزلزال، سيتم إجراء تقييم تفصيلي لحجم الأضرار والإعلان عنها.

وضرب هذا الزلزال مدينة خوي، أمس الأربعاء، في الساعة 13:38 بالتوقيت المحلي على خط الطول: 45.85 وخط العرض 38.58 وعمق 12 كيلومترا. كما شعر سكان مدينتي تبريز وأورمية بهذا الزلزال.

وفي وقت سابق، كان قد ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وعمق 13 كيلومترًا هذه المدينة في الساعة 13:19 بالتوقيت المحلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1929872

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