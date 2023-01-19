الصحة الايرانية تسجل 98 إصابة وحالتين وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 98 إصابة و2 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 563 ألفا و 96 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 44 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 336 ألفا و 930 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 211 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 730 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 921 ألفا و 209 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 318 الفا و 817 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 12 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 143 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 293 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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