تسجيل 14 حالة وفاة و289 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 542 ألفا و822 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 74 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 277 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و320 ألفا و941 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 14 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و301 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و995 الفا و563 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و257 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 171 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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