الصحة الإيرانية: تسجيل 102 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 102 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 611 ألفا و 869 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 20 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 366 ألفا و 247 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 134 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 262 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 686 ألفا و 219 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 534 ألفا و 286 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد الان اي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (متوسطة الخطورة) فيما هنالك 65 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 383 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/