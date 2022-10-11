تسجيل 8 حالة وفاة و408 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 408 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 552 ألفا و812 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 84 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 121 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و328 ألفا و152 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 8 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و498 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و200 الفا و233 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 18 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و192 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 238 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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