الصحة الإيرانية: تسجيل 142 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 142 إصابة و 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 609 آلاف و 491 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 65 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 360 ألفا و 831 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 528 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 8 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 144 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 428 الفا و 581 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 524 ألفا و 243 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 9 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 213 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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