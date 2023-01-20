جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يدين تصرفات البرلمان الأوروبي تجاه حرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا أدان فيه ما قام به البرلمان الأوروبي باقتراح إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة ما يسمى بالمنظمات الإرهابية.

نص هذا البيان على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

ظهر اليوم مرة أخرى عناد الأعداء وحقدهم ضد النظام الإسلامي. إن عمل البرلمان الأوروبي، الذي يدعي محاربة الإرهاب، ضد مؤسسة مكافحة الإرهاب، هو نابع من اليأس والفشل في دعم الاعمال الشغب الأخيرة في إيران.

ان محاربة الجماعات الإرهابية المحلية والأجنبية، من المنافقين إلى تنظيم داعش، تتألق في تاريخ حرس الثورة الإسلامية الذي قدم شهداء رفيعي المستوى مثل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وشهداء المقاومة الغاليين الآخرين في هذا المسار .

شهدت الدول الإسلامية والمضطهدة في المنطقة وشعوب العالم الحرة في السنوات الأخيرة الإجراءات الجادة والحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع الإرهاب الهمجي، وهم على دراية بدور إيران في قمع الإرهاب في المنطقة.

مما لا شك فيه أن اقتراح إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في القائمة الوهمية والمنافقة للجماعات الإرهابية هو نتيجة الاستسلام والطاعة العمياء لسياسات الولايات المتحدة المعادية للثورة الإسلامية وإظهار تبعية واستسلام زعماء أوروبا للولايات المتحدة والصهيونية العالمية.

وادان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة العمل غير القانوني الذي قام به البرلمان الأوروبي باقتراح إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية التي تصنعها الدول الاوروبية والتي تفتقر إلى المصداقية.

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