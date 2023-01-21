استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات الاحتلال قرب رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم الإعلام العبري انه تم إطلاق النار صوب الشاب خلال محاولته طعن مستوطن قرب بيت إيل قرب رام الله.

وباستشهاد الشاب يرفع عدد الشهداء في الضفة لـ18 شهيداً بينهم 9 من مخيم جنين و3 أطفال.

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