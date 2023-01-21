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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:٣٧ ص

استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات الاحتلال قرب رام الله

استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات الاحتلال قرب رام الله

أعلن الإعلان العبري، اليوم السبت، عن استشهاد شاب بعد إطلاق قوات الاحتلال صوبه قرب قرية كركر شمال رام الله، بزعم تنفيذيه عملية طعن .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم الإعلام العبري انه تم إطلاق النار صوب الشاب خلال محاولته طعن مستوطن قرب بيت إيل قرب رام الله.

وباستشهاد الشاب يرفع عدد الشهداء في الضفة لـ18 شهيداً بينهم 9 من مخيم جنين و3 أطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1929922

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