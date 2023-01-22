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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:٣٩ م

مسؤول: البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني" للأقمار الصناعية

مسؤول: البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني" للأقمار الصناعية

صرّح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية "حسن سالارية" أنه تم البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للاقمار الصناعية، بصفتها أول منظومة أقمار صناعية محلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "سالارية" أوضح في تصريح له اليوم الأحد، أن منظمة الفضاء الإيرانية، في إطار "خطة الفضاء العشرية" للبلاد وأيضا بهدف توفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة، تبنت مشروع كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية للاتصالات الإيراني الفريد من نوعه.

وأضاف هذا المسؤول أن منظمة الفضاء الوطنية تسعى في سياق تطوير هذه المنظومة الأقمارية، التركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة؛ مبينا أن النجاح في هذه المرحلة سيضمن الخطوات التطويرية التالية واتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا.

/انتهى/

رمز الخبر 1929980

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