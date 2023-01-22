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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٠٣ م

تظاهرات مرتقبة في اليمن تنديداً بإحراق اللوبي الصهيوني لنسخة من القرآن الكريم

تظاهرات مرتقبة في اليمن تنديداً بإحراق اللوبي الصهيوني لنسخة من القرآن الكريم

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات بالعاصمة صنعاء، للخروج الشعبي عصر غد الاثنين، للتنديد بإحراق أدوات اللوبي اليهودي الصهيوني في السويد نسخة من القرآن الكريم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة المنظمة للفعاليات بالعاصمة صنعاء، حددت ساحة باب اليمن مكاناً للخروج الشعبي، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة للتعبير عن الغضب والرفض لإساءات أعداء الإسلام المتكررة للمقدسات، وآخرها جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد والتي تمثل حرباً على الإسلام واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وفي محافظة صعدة، دعت اللجنة المنظمة لمسيرة جماهيرية صباح غد الإثنين في مدينة صعدة، تنديدا بإحراق المصحف الشريف من قبل اللوبي الصهيوني في دولة السويد.

المصدر: قناة المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1929987

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