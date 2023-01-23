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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٢٥ م

انقطاع الكهرباء في عموم باكستان

انقطاع الكهرباء في عموم باكستان

عانت باكستان من انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين، بسبب انهيار كبير في شبكتها الوطنية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الفيدرالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية، في حوالي الساعة 7:34 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تعرضت الشبكة الوطنية لضياع التردد، مما تسبب بحدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإحياء النظام".

وانقطعت الكهرباء في جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك كراتشي وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.

وقال وزير الكهرباء خوروم داستاغر لقناة "جيو تي في"، إنه تم الإبلاغ عن تباين في التردد في الجزء الجنوبي من البلاد بين مدينتي جامشورو ودادو، عندما تم تشغيل الأنظمة صباح الاثنين.

وأضاف دستاجر: "كان هناك تذبذب في الفولتية، وجرى إغلاق الأنظمة واحدا تلو الآخر. هذه ليست أزمة كبيرة". مشيرا إلى أنه تم بالفعل استعادة عمل بعض الشبكات في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1930003

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