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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٥٨ م

ريابكوف: القوات الروسية "ستطحن" جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا

ريابكوف: القوات الروسية "ستطحن" جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها في جميع الأحوال، وأنه سيتم تدمير جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا وطحنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن التصريحات الأمريكية حول إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى لمهاجمة شبه جزيرة القرم، جزء من الحرب النفسية.

وأوضح ريابكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الحديث عن إمداد الغرب لأوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، هو "جزء من الحرب النفسية، التي تشكل بدورها جزءا من الحرب الغربية الهجينة ضد روسيا، بقيادة الولايات المتحدة".

وأضاف، أن الغرب يستمر في تأجيج الصراع في أوكرانيا، رغم جميع التحذيرات الروسية، مشيرا إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورفع وتيرة التصعيد ستكون له عواقب وخيمة وغير متوقعة.

وأكد أن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها في جميع الأحوال، وأنه سيتم تدمير جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا وطحنها.

وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مايكل ماكول، بأنه يجب على الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بصواريخ باليستية تكتيكية بعيدة المدى من طراز ATACMS ، لضرب أراضي شبه جزيرة القرم وهزيمة روسيا.

/انتهی/

رمز الخبر 1930008

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