كنعاني: أوكرانيا لم تقدم أي دليل حول الإدعاءات الواهية باستخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين وردا على سؤال حول المفاوضات مع أوكرانيا بشأن ادعاء استخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب في أوكرانيا ، قال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: إن المحادثات بين الوفدين الإيراني والأوكراني بشأن الادعاءات غير المثبتة ضد جمهورية إيران الإسلامية بشان الطائرات المسيرة، جرت بمساعدة من حكومة صديقة ، وقد حضر أعضاء فنيون ومتخصصون من كلا الجانبين وتم فحص الأدلة والادعاءات التي أثيرت. وقدم الوفد الإيراني الإيضاحات اللازمة بشأن النقاط التي طرحتها أوكرانيا في الاجتماع. وفي هذا الصدد ، لم يتم تقديم أي دليل لإثبات ادعاء الجانب الأوكراني والأطراف الأخرى التي توجه مثل هذه الاتهامات ضد إيران.

وأضاف: تم الاتفاق على عودة الوفود إلى بلدانهم وإذا لزم الأمر ستستمر المحادثات. ليس لدى إيران أي حظر لإجراء محادثات إضافية ولاحقة ولا تشعر بأي قيود في هذا الصدد. تم الإعلان عدة مرات عن المواقف الرسمية لإيران في الجدل الأوكراني والادعاءات التي أثيرت بشأن تصدير طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا. أكدت إيران وقالت إنها لم تقدم أي طائرات مسيرة أو أي معدات عسكرية لاستخدامها من قبل طرف متحارب. مواقف إيران واضحة.

وصرح متحدث الخارجية: في المحادثة الأخيرة بين وزير الخارجية الإيراني وبوريل ، جدد امير عبداللهيان استعداد ايران لإجراء جولة أخرى من المحادثات الفنية والمتخصصة إذا رغبت أوكرانيا ، وإذا قدم الجانب الآخر أدلة ، فستحقق إيران فيها. هنالك جهات تحاول تحميل إيران مسؤولية الحرب في أوكرانيا بذرائع كاذبة أو إلقاء اللوم عليها، فهذه الاتهامات هي استمرار لسلوكها السياسي الخاطئ المتمثل في ممارسة الضغط السياسي على إيران لاستغلال ذلك لتحقيق اغراض اخرى.

وقال: إن إيران ترفض هذه الاتهامات وتواصل التأكيد على موقفها المبدئي من الحرب في أوكرانيا بأنها ليست طرفًا في الحرب وتؤمن بقوة بالعملية الساسية لإنهاء هذه الحرب التي تسببت في خسائر كثيرة في المجال البشري ومجالات أخرى. .. متهمو إيران هم المصدرون الكبار للسلاح إلى جانب واحد من الحرب ، وحتى الاتحاد الأوروبي أصبح مستوردًا للأسلحة من أميركا لتصديرها إلى أوكرانيا. لا يحق لمثل هذه الدول تحميل إيران مسؤولية الحرب في أوكرانيا وتوجيه اتهامات لها.

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