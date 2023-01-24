رئيسي: إيران تقف مع الشعب السوري في فترة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، خلال لقائه بوزير الدفاع السوري، ان العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية، وقال: العلاقات بين إيران وسوريا تقوم على أساس المعتقدات المشتركة ووجود روح المقاومة لدی شعبي البلدين.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديق حقيقي لسوري لأنها وقفت إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية خلال فترة مواجهة الإرهاب، ومستعدة للوقوف إلى جانبهم خلال فترة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل.

ومن جهة أخرى اكد وزير الدفاع السوري في هذا الاجتماع أن سوريا انتصرت على الإرهاب بدعم من إخوتها وأصدقائها الحقيقيين وستلعب دورا أقوى كإحدى حلقات محور المقاومة، وقال: أن سيكون لمحور المقاومة دور مهم في تشكيل العالم الجديد.

وأكد العماد علي محمود عباس: كان الأعداء دائما يترقبون فرصة لإلحاق الضرر بالعلاقات العميقة والأخوية بين سوريا وإيران، لكن جذور العلاقات بين البلدين عميقة وقوية للغاية بحيث لا يمكن لأحد أن يضر بها، وستكون هذه العلاقات أوسع وأعمق كل يوم. من ذي قبل.

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