رئيسي يدعو الأجهزة التنفيذية إلى مساعدة البنك المركزي في إدارة سوق العملات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الايراني خلال خطابه في اجتماع مجلس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، إلى السياسات الجديدة التى أعلنها البنك المركزي في مجال ادارة سوق صرف العملات الاجنبية، مطالبا مسؤولي الأجهزة التنفيذية مساعدة البنك المركزي في تنفيذ سياساته وتطبيقها بنجاح.

وكذلك تطرق رئيسي إلى برامج الحكومة لادارة سوق الادوية في البلاد، قائلا: "على منظمة التخطيط والميزانية أن تعطي الأولوية للموارد التي تحتاجها وزارة الصحة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية".

وفي قسم آخر من خطابه، أشار رئيس الجمهورية إلى زيارة النائب الأول له إلى محافظة سيستان وبلوشستان ومتابعة قضايا ومطالب أهالي مدن المحافظة، مشددا على ان حل مشاكل الشعب يندرج ضمن أولويات الحكومة.

وأكد رئيسي إلى ضرورة تسهيل شؤون الجمارك والتبادلات الحدودية، مطالبا المؤسسات المسؤولة، بما في ذلك الجهاز الدبلوماسي للبلاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل مرور الشاحنات على حدود أستارا(شمالي البلاد)".

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