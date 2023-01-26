رئيسي: التعرض للقرآن الكريم والأديان الإلهية عملٌ بذيء و منافٍ لحرية التعبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني اعتبر أن التعرض للقرآن واهانة الاديان الألهية هي حركة بذيئة وكريهة ومنبوذة وغير مقبولة بالعالم لانها ضد حرية التعبير وتصلها لطريق مسدود في المجتمعات البشرية.

وتابع السيد رئيسي خلال تصريحه: إذا ما أردنا التذكير بجرائم الاوروبيين علينا صياغة مذكرة اتهام طويلة، مشددا أن على الاوربيين وبصفتهم متهمين تحمل المسؤولية ازاء الرأي العام والمسلمين.

وعن موضوع الاجتماع، أكد الرئيس الإيراني أن الحكومة ترى من واجبها استتباع وتحقيق مقاصد قائد الثورة الاسلامية في خصوص الصلاة وتقديم مقاربة حياة تتمحور حول هذه الفريضة.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن الهجمة الشرسة على أهل الصلاة، تُظهر بما لا يدع مجالاً للشك الأهمية المحورية لهذا الفرض، مؤكداً أن إقامة الصلاة وتشجيع المجتمع على ثقافة الصلاة، أمرٌ حمى البلاد من الفتن والمؤامرات منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى يومنا هذا.

وأشار الى النداء الذي وجهه قائد الثورة الاسلامية الى الدورة الـ 29 لمنتدى الصلاة اليوم، مؤكدا أن هيئة اقامة الصلاة والمعلمين والجامعيين والطلاب والشباب عليهم اتخاذ اجراءات كبرى لتحقيق هذه المقاصد.

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