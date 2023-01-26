قائد الثورة: انتهاك المقدسات دليل على عداء الاستكبار لأساس الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية أدان في تغريدة على موقع "تويتر" انتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والقرآن الكريم في عدد من الدول الاوروبية، معتبرا ان هذه الانتهاكات للمقدسات تدل على عداء الاستكبار لاساس الإسلام، داعيا جميع دعاة الحرية في العالم إلى مواجهة السياسة الخبيثة المتمثلة في انتهاك حرمة المقدسات ونشر الكراهية.

إليكم نص التغريدة:

"الإ ساءة الجنونية للقرآن تحت شعار حرية التعبير تدل على أن هدف هجمات الاستكبار هو اساس الإسلام والقرآن. على الرغم من مؤامرة الاستكبار فإن القرآن يزداد بريقاً يوما بعد يوم ، وان المستقبل هو للإسلام. يجب على جميع دعاة الحرية في العالم الوقوف إلى جانب المسلمين لمواجهة السياسة الخبيثة المتمثلة في إنتهاك حرمة المقدسات ونشر الكراهية".

وقام مُتطرف في السويد، وبحماية من الحكومة السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف في وقت سابق، ومؤخراً قام أحد المُتطرفين بفعل نفس العمل الشنيع في هولندا.

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